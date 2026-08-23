Arth Mael marionnettes L’esquisseuse Centre d’animations culturelles Néant-sur-Yvel

Informations pratiques

Néant-sur-Yvel

Arth Mael marionnettes L’esquisseuse

Centre d’animations culturelles 1 rue du stade Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 18:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Spectacle pour valise et marionnettes Constance est fille de marin-pêcheur à Calais. Mais elle rêve de devenir esquisseuse dessiner de la dentelle. À douze ans, la jeune fille se heurte aux traditions. D’abord celle de son milieu, qui ne laisse pas partir les filles de la marine, et puis celles du monde de la dentelle, qui réserve ses métiers les plus prestigieux aux hommes. Cependant, Constance est prête à tout pour intégrer la fameuse école d’art de Calais, pour apprendre à dessiner la dentelle. Elle décide alors de se travestir en homme.

Ce spectacle de Nicolas Ducron pour une valise, une interprète, et une dizaine de marionnettes raconte le parcours et la détermination d’une femme, dans un monde patriarcal, avec en toile de fond le monde ouvrier, l’usine, les techniques

de fabrication de la dentelle et la formation artistique. Francoise Sabatier-Morel, Télérama Sortir TTT

Durée 50mn Tout public dès 7 ans

Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .

Centre d’animations culturelles 1 rue du stade Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Arth Mael marionnettes L’esquisseuse Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande