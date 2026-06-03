Informations pratiques

Ploërmel

Arth Mael Musique Paun

Lieu dévoilé ultérieurement Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-15 20:00:00

fin : 2027-04-15

Date(s) :

2027-04-15

Paun compose ou se réapproprie des airs traditionnels bretons, accompagné d’un orchestre de chambre à la frontière des mondes classique, pop et celtique. Paun propose aux spectateurs et spectatrices de se relier à un héritage celte, en lien avec le règne animal. C’est une invitation à rejoindre cet espace de connexion à la nature, et à une époque où la frontière entre les animaux et les humains était bien plus ténue un pas de côté pour s’immerger dans les sensations et

dans les pensées des animaux, une présence dans l’instant aux éléments, à la terre et ses odeurs. Chez les celtes comme dans les cultures chamaniques, les animaux pouvaient parler et disposaient pleinement de leur pouvoir.

Les textes écrits par Enora Molac en breton vannetais se situent à partir de ce point de vue. Le répertoire contient également deux chants réadaptés, issus de la tradition francophone et gallèse la blanche biche et le taureau bleu.

Durée 1h. Tout public

Lieu dévoilé ultérieurement sur arthmael.bzh

Spectacle en cours de création. Sortie à l’été 2027.

Pour la réservation, rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .

Lieu dévoilé ultérieurement Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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English :

L’événement Arth Mael Musique Paun Ploërmel a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande