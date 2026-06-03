Informations pratiques

Ploërmel

Arth Mael spectacle Time

Lieu dévoilé ultérieurement Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:00:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Time sera un conte où le mouvement, le rythme, et des objets singuliers s’allieront pour défier le temps et l’espace… J’y utiliserai mon instrument de mesure du temps préféré (la batterie) et ses baguettes sans doute magiques, mes balles blanches qui peut être ne s’arrêteront pas de rebondir, une toupie et un disque qui nous permettront presque de l’arrêter. Time parlera du temps… par les images mais aussi par les mots… par les voix… celles d’enfants, et celles d’ainés… peu de mots… juste ceux nécessaires (…) Frédéric Perant, directeur artistique

Durée 1h. Tout public dès 10 ans

Lieu dévoilé ultérieurement sur arthmael.bzh

Par la Compagnie Poc. Spectacle en cours de création. Sortie au printemps 2027.

Pour la réservation, rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .

Lieu dévoilé ultérieurement Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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English :

L’événement Arth Mael spectacle Time Ploërmel a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande