Arth Mael théâtre le système Ribadier rue de l’écusson Josselin
dimanche 21 février 2027 · rue de l'écusson · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Arth Mael théâtre le système Ribadier
rue de l’écusson Salle l’Ecusson Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-21 16:00:00
fin : 2027-03-21
Date(s) :
2027-02-21
Le système Ribadier est une horlogerie signée Georges Feydeau, auteur vaudevilliste de la fin du 19e siècle. Sous couvert de situations inattendues, parfois grotesques, avec les archétypes du couple, de la maîtresse, de l’amant refoulé, du mari de la maîtresse… l’écriture de Feydeau décrit les comportements bourgeois par effet de loupe grossissant. Ces derniers étaient les puissants de la fin de 19e siècle, détenteurs de l’influence et du pouvoir.
Avec Le système Ribadier, le metteur en scène Antoine de la Roche a souhaité interroger ce qui est encore de l’ordre de l’humour et ce qui n’en est plus. On rira de l’hystérie des personnages, aussi bien masculins que féminins, provoquée par l’écriture et les situations. Mais, si l’humour est à l’oeuvre, jusqu’où peut-on rire ?
Durée 2h00 à partir de 15 ans. Comédie en trois actes et en prose.
Par la Compagnie Le Combat ordinaire
Pour la réservation rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .
rue de l’écusson Salle l’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21
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English :
L’événement Arth Mael théâtre le système Ribadier Josselin a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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