Arth Mael Un Noël français, airs de nos provinces pour la nativité rue Sénéchal Tuault Ploërmel

Informations pratiques

Ploërmel

Arth Mael Un Noël français, airs de nos provinces pour la nativité

rue Sénéchal Tuault chapelle des carmélites Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 16:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Un programme pour (re)découvrir la richesse et la variété des airs célébrant la fête de Noël. Pièces originales et arrangements interprétés par l’ensemble vocal féminin Voi(x)yelles de l’école de musique communautaire, accompagné par les enseignants de l’école de musique. Oeuvres de M. A. Charpentier, M. Corrette, G. Bizet, J.G. Ropartz, J. Bouvard…

Durée 1h15. Tout public

Pour la réservation, rendez-vous dès à présent sur le site arthmael.bzh (réservation en ligne sans frais supplémentaire), au pôle culturel (Les mardi, jeudi et vendredi 14h-17h30 et le mercredi 13h30-17h30), sur place 30mn avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles) ou dans les Espaces Publiques Numériques du territoire (Mauron, Josselin et La Trinité-Porhoët) .

rue Sénéchal Tuault chapelle des carmélites Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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English :

L’événement Arth Mael Un Noël français, airs de nos provinces pour la nativité Ploërmel a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande