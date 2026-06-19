Arthur à Vendre Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Belfort

Arthur à Vendre

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-20 14:30:00

fin : 2027-02-20

Date(s) :

2027-02-20

Arthur à Vendre, suite et fin c’est un biopic marionnettique décalé et poétique qui retrace la vie d’Arthur Rimbaud grâce au théâtre d’objets.

Tout doit disparaître ! Aliénor et Julius, les deux animateurs de la grande braderie ARTHUR À VENDRE vous proposent d’acquérir les dernières reliques du grand génie ARTHUR RIMBAUD. Pour chaque lot, ils vous proposent une reconstitution historique (un peu loufoque) basée sur les textes du poète et de véritables documents d’archive. Pour inciter les spectateurs à les acheter, ils endossent les personnages qui entourent Arthur sa mère, son professeur, son ami d’enfance, Paul Verlaine, le juge et la greffière accompagnent la vie mouvementée du poète, toujours en marche.

Nous partons de sa petite enfance, jusqu’à sa mort, à Marseille, en 1875, date de son grand départ. Le spectacle est ponctué d’extraits originaux de ses poèmes, mais aussi d’archives de lettres, d’articles de journaux, et de comptes-rendus médico-judiciaires, qui donnent à entendre le décalage du jeune Arthur avec son époque. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : Arthur à Vendre

L’événement Arthur à Vendre Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)