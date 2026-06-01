Artist talk avec Fatima Mazmouz, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Artist talk avec Fatima Mazmouz Dimanche 7 juin, 14h45 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:45:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:45:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Le corps comme lieu de résistance et de fiction.

Carte blanche Diptyk Magazine.

Ce numéro hors-série de Diptyk, initulé « Al MAhjar » prolonge un travail engagé depuis 2009 autour des circulations artistiques entre le Maroc, l’Afrique, le monde arabe et au-delà. Il rassemble des artistes, des trajectoires et des pratiques qui témoignent de la complexité actuelle des déplacements, des affiliations et des échanges. En croisant scènes locales et diasporiques, il propose une lecture située de ces dynamiques, attentive aux formes qu’elles produisent et aux récits qu’elles enrichissent. Ce numéro s’inscrit dans une continuité éditoriale qui consiste à observer, relier et rendre visibles ces circulations.

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

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