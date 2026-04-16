Fresselines

Art’n blues festival

La belardière Fresselines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-05

Festival de blues à la parqueterie à la Belardiere sur la commune de Fresselines sur 4 jours avec différents concerts

ouverture des portes 1h avant les concerts (mercredi 20h-15€ vendredi 20h 15€ samedi 19h 20€/ dimanche 17h 20€). Pass 4 jours 55€

Avec 9 groupes

Rens 06 84 13 72 94 .

La belardière Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 13 72 94

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English : Art’n blues festival

L’événement Art’n blues festival Fresselines a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Tourisme