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Art’n blues festival Fresselines

Art’n blues festival Fresselines

Art’n blues festival Fresselines mercredi 5 août 2026.

Adresse : La belardière

Ville : 23450 Fresselines

Département : Creuse

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Fresselines

Art’n blues festival

La belardière Fresselines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-05

Festival de blues à la parqueterie à la Belardiere sur la commune de Fresselines sur 4 jours avec différents concerts

ouverture des portes 1h avant les concerts (mercredi 20h-15€ vendredi 20h 15€ samedi 19h 20€/ dimanche 17h 20€). Pass 4 jours 55€
Avec 9 groupes

Rens 06 84 13 72 94   .

La belardière Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 13 72 94 

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English : Art’n blues festival

L’événement Art’n blues festival Fresselines a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Tourisme

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