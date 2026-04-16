Art’n blues festival Fresselines
Art’n blues festival Fresselines mercredi 5 août 2026.
Fresselines
Art’n blues festival
La belardière Fresselines Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-05
Festival de blues à la parqueterie à la Belardiere sur la commune de Fresselines sur 4 jours avec différents concerts
ouverture des portes 1h avant les concerts (mercredi 20h-15€ vendredi 20h 15€ samedi 19h 20€/ dimanche 17h 20€). Pass 4 jours 55€
Avec 9 groupes
Rens 06 84 13 72 94 .
La belardière Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 13 72 94
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English : Art’n blues festival
L’événement Art’n blues festival Fresselines a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Tourisme
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