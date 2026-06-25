Informations pratiques

Fresselines

Grande soirée Faux-filet frites

La Bussière Fresselines Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Grande soirée Faux-filet frites à la Bussière, à partir de 20h.

Formule adulte 20€ (Kir, entrée, faux-filet frites, fromage, glace) et 10€ enfant

Réservation au 06 44 97 13 47 .

La Bussière Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 97 13 47

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English : Grande soirée Faux-filet frites

L’événement Grande soirée Faux-filet frites Fresselines a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pays Dunois