Rando à pieds et en canoë Fresselines
dimanche 9 août 2026 · Fresselines
Informations pratiques
Fresselines
Rando à pieds et en canoë
Fresselines Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
2 parcours sont proposés. Pour ceux et celles qui n’aiment que la terre ferme un parcours sans traversée sur l’eau sera possible. Il s’agit de boucles partant de l’Espace Monet Rollinat en arpentant de magnifiques chemins ombragés. Une halte gourmande à mi-parcours puis un vin d’honneur accueillera les participants à l’arrivée.
Tarif 7€ ou 5€ sans canoë .
Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 31 22 41
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English : Rando à pieds et en canoë
L’événement Rando à pieds et en canoë Fresselines a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Pays Dunois
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