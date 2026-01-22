Atelier Initiation au croquis de paysage Fresselines

Atelier Initiation au croquis de paysage

2 allée Fernand Maillaud Fresselines Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-13

Plus qu’une simple initiation artistique, cet atelier est un véritable moment de partage et d’échange autour du dessin et des paysages. Avec un carnet et des crayons de couleurs, nous ferons le tour du sentier de Fresselines en s’octroyant différentes étapes pour découvrir toutes les subtilités du croquis en plein air.

Nombre de participants 2 minimum 10 max

Du matériel est fourni, mais vous pouvez aussi venir avec vos propres outils.

Inscription au plus tard 24h à l’avance au 05 55 89 24 61 .

2 allée Fernand Maillaud Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 24 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

