Concert-Spectacle Pavan’ez vous Fresselines
Concert-Spectacle Pavan’ez vous Fresselines samedi 25 juillet 2026.
Concert-Spectacle Pavan’ez vous
église Fresselines Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Concert par l’Ensemble Gabriel en l’église de Fresselines dès 19h30.
Libre participation. Rens au 06 80 05 13 55. .
église Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 78 22 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert-Spectacle Pavan’ez vous
L’événement Concert-Spectacle Pavan’ez vous Fresselines a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Pays Dunois