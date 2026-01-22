Atelier d’écriture Poétique paysage les mots des artistes Fresselines
Atelier d’écriture Poétique paysage les mots des artistes
2 allée Fernand Maillaud Fresselines Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Comment décririez-vous la vallée de la Creuse ? Cet atelier créatif prend la forme d’une balade ponctuée de pauses de lecture et d’écriture. Les lettres de Claude Monet ou les poèmes de Maurice Rollinat vous aideront à trouver votre propre voix pour poser des mots sur le paysage.
Nombre de participants 2 minimum 10 max
Du matériel est fourni, mais vous pouvez aussi venir avec vos propres outils.
Inscriptions au plus tard 24h à l’avance au 05 55 89 24 61 .
2 allée Fernand Maillaud Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 24 61
