Atelier d’écriture Poétique paysage les mots des artistes Fresselines

Atelier d'écriture Poétique paysage les mots des artistes

Atelier d’écriture Poétique paysage les mots des artistes Fresselines jeudi 20 août 2026.

Atelier d’écriture Poétique paysage les mots des artistes

2 allée Fernand Maillaud Fresselines Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Comment décririez-vous la vallée de la Creuse ? Cet atelier créatif prend la forme d’une balade ponctuée de pauses de lecture et d’écriture. Les lettres de Claude Monet ou les poèmes de Maurice Rollinat vous aideront à trouver votre propre voix pour poser des mots sur le paysage.
Nombre de participants 2 minimum 10 max
Du matériel est fourni, mais vous pouvez aussi venir avec vos propres outils.
Inscriptions au plus tard 24h à l’avance au 05 55 89 24 61   .

2 allée Fernand Maillaud Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 24 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture Poétique paysage les mots des artistes

L’événement Atelier d’écriture Poétique paysage les mots des artistes Fresselines a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Pays Dunois