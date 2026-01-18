Exposition Carte Blanche Agnès JERSYK Fresselines

Exposition Carte Blanche Agnès JERSYK

Espace Monet Rollinat Fresselines Creuse

Début : 2026-09-01

fin : 2026-11-11

Champs de couleurs

Couleurs, couleurs, couleurs. Agnès crée une matière de couleurs qui se mélangent et se superposent avec leur propre dynamique en remplissant toute la toile pour exprimer la complexité des choses et traduire l’intrication de l’imagination et des sentiments. La puissance des forces géologiques qui érigent et érodent les montagnes, les variations quotidiennes des paysages suivant les saisons, les métamorphoses infimes des êtres vivants sont une inspiration sans fin. Pour traduire ce mouvement, l’artiste utilise des peintures iridescentes qui réagissent différemment suivant la manière et pour donner du relief à la toile, des structures avec ses propres pâtes, des marouflages, des inclusions de pierres et de sables volcaniques, de cailloux.

