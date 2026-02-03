ARTnimaux dans la ville Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

ARTnimaux dans la ville

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 18:00:00

fin : 2026-04-29 19:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Du musée à la ville il n’y a qu’un pas que le musée vous invite à franchir !

Papillonnons, papillonnons… vous voulez bien ? Non pas de fleur en fleur, comme savent le faire ces charmants lépidoptères par ailleurs inexorablement en danger d’extinction en France, mais d’animaux en animaux ! Que vous soyez de simples curieux soucieux de voir l’invisible ou de véritables enquêteurs attentifs aux détails, à la recherche d’indices, de traces, à l’écoute du moindre bruissement entre deux passages de voiture. Parce que vous êtes joueur peut-être, que vous n’êtes pas contre une promenade insolite ou que le Patrimoine vous importe ? Car vous n’avez pas d’autres chats à fouetter tout bonnement (quelle idée, pauvres chats !) ?

Voilà une entrée en matière bien mystérieuse n’est-ce pas ?

Vous allez comprendre si on vous dit que votre mission, si vous l’acceptez, sera de détecter au cours d’une balade historique et patrimoniale de la ville ici l’auteur d’un rugissement, là celui d’un miaulement, d’un chuintement, d’un hennissement, d’un cancan… Vous partirez en somme à la chasse (sans fusil hein !) aux animaux et aux êtres hybrides qui peuplent les façades de nos monuments, de nos maisons. Il ne faudra pas faire l’autruche mais au contraire lever les yeux, vous scruterez ainsi tantôt un pilier, un corbeau, des chapiteaux, des girouettes, mais aussi des fresques, des mosaïques et même les enseignes de vos commerçants !

Vous souhaitez suivre la piste avec nous ? Alors rendez-vous au Musée de la Loire qui accueille comme vous le savez une nouvelle exposition, la bien nommée ARTnimal ! Il formera le point de départ incontournable de cette visite safari conçue pour vous inciter à débusquer des animaux en toute convivialité, à découvrir un peu plus l’Histoire et les petits trésors insoupçonnés de votre ville.

Gratuit

Places limitées

Réservation obligatoire auprès du musée au 03 86 26 71 02 .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ARTnimaux dans la ville

L’événement ARTnimaux dans la ville Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-03 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)