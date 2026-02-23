ARTnimaux Domestiques de travail Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

ARTnimaux Domestiques de travail

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

2026-07-16 12:15:00

2026-07-16 12:45:00

2026-07-16

Une exposition, un jour chaque mois, trente minutes, une famille d’animaux qui mène aux œuvres !

L’animal est au cœur des préoccupations du musée cette année, il mènera donc tout naturellement le visiteur curieux vers les œuvres qui le représentent. Passant du coq à l’âne, les familles d’animaux offriront l’occasion de découvertes artistiques et éclectiques… Ce mois-ci les ANIMAUX DOMESTIQUES DE TRAVAIL sont nos guides de visite, suivez-les ! Nous irons à hue et à dia (littéralement à droite et à gauche), expression tirée de deux cris de charretier, utilisés pour mener les chevaux.

Voilà 6 000 ans grosso modo que l’animal est employé par l’Homme pour sa force de travail, plusieurs millénaires donc qu’il est devenu un allié indispensable et même un moteur de développement, osons le dire un levier essentiel de notre évolution. Bovins, équidés ou canidés sous nos latitudes, voire camélidés éléphants ailleurs, qu’ils soient attelés, chargés, montés ou éduqués, deviennent des auxiliaires précieux pour le transport, les travaux aux champs et même à la mine ou à l’usine. Si l’invention de la vapeur fera basculer inéluctablement nos civilisations dans l’ère industrielle, l’animal gardera pourtant jusqu’au tournant de la première guerre mondiale une place prépondérante. Aujourd’hui encore, il conserve une présence notable à l’image du roi cheval, pour le divertissement sur nos hippodromes d’abord, mais aussi par son véritable retour en grâce dans la vigne ou en forêt, voire pour le transport décarboné des écoliers !

Mais hooo , pas si vite, les œuvres de Rosa Bonheur, Fernand Chalandre, Jules-Emile Zingg, Gustave Mohler ou Raoul Dufy tiendront les rênes cette fois-ci, alors en selle !

Le Musée de la Loire vous (pose un lapin) donne rendez-vous pour une petite pause méridienne culturelle et artistique. Vous n’avez pas d’autres chats à fouetter, vous ne craignez pas de devenir chèvre… ? Rejoignez-nous, à défaut de vous faire avaler des couleuvres, nous tâcherons de vous émerveiller chaque mois devant les plus belles représentations animales de notre exposition ! .

Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

