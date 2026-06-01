Arts Convergences : quand le théâtre crée la rencontre, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt

Arts Convergences : quand le théâtre crée la rencontre Mardi 2 juin, 15h30 Théâtre Nouvelle-France (TNF) Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T15:30:00+02:00 – 2026-06-02T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-02T15:30:00+02:00 – 2026-06-02T17:30:00+02:00

Arts Convergences mène des projets artistiques avec des artistes professionnels, des structures médico-sociales et des collectivités pour accompagner des personnes en situation de handicap psychique.

À travers les arts visuels, sonores ou vivants, l’association favorise l’expression, la confiance en soi et la lutte contre les préjugés.

Dans cette dynamique, découvrez la pièce 76, Porte en bois (1h), une création de la compagnie GUILLO & Cie. Le spectacle explore, avec sensibilité, les fragments de vie de personnes confrontées à des troubles psychiques.

La représentation sera suivie d’un échange avec les artistes et les participants.

Théâtre Nouvelle-France (TNF) 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

Découvrez une pièce sensible et engagée pour changer le regard sur les troubles psychiques et recréer du lien par l’art.