Conseil Municipal du 2 juin, Salle Maurice-Cointe, Le Chesnay-Rocquencourt

Conseil Municipal du 2 juin Mardi 2 juin, 20h00 Salle Maurice-Cointe Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T20:00:00+02:00 – 2026-06-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T20:00:00+02:00 – 2026-06-02T22:00:00+02:00

Pour suivre le Conseil Municipal en direct :

https://www.youtube.com/watch?v=jmoOMHUmp1Q

Salle Maurice-Cointe 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« data »: {« author »: « Le Chesnay-Rocquencourt », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Conseil municipal du 2 juin 2026 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/jmoOMHUmp1Q/maxresdefault_live.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=jmoOMHUmp1Q », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCOgarOVCecmuFoWJQeURdZw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Les élus du conseil municipal se réunissent mardi 2 avril à 20h. Suivez le direct !