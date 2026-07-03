Arts en Sèvre Visites Duo, un artiste / un scientifique à Niort La Rousille Niort

Informations pratiques

Niort

Arts en Sèvre Visites Duo, un artiste / un scientifique à Niort

La Rousille 30 Impasse de la Roussille Niort Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-24 2026-08-21 2026-08-29

Trois visites guidées décalées, sur le thème de l’arbre et de l’eau, menées en binôme par un artiste et un scientifique, pour aborder la Roussille sous un double regard artistique et environnemental. Suivies, pour celles et ceux qui le souhaitent, d’une escale gourmande à l’Auberge de la Roussille.

Au programme

– Trame verte et bleue, suivez le guide… !

Julien Delime (artiste clown) & Odile Cardot (conservatrice de la Réserve naturelle).

Vendredi 3 juillet à 18h et samedi 29 août à 19h.

– Balade nature enchantée.

Armelle Bescond (chanteuse) & Richard Joseph (Parc naturel régional du Marais-Poitevin).

Vendredi 24 juillet à 18h et samedi 29 août à 17h30.

-L’eau par la danse et les mots #2.

Thibo Trilles (danseur acrobate) & Anouk Vermandere (Eaux du Niortais).

Vendredi 21 août à 18h et samedi 29 août à 16h.

Visites gratuites. Dégustation à l’Auberge de la Roussille en option. .

La Rousille 30 Impasse de la Roussille Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 74 11

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English : Arts en Sèvre Visites Duo, un artiste / un scientifique à Niort

L’événement Arts en Sèvre Visites Duo, un artiste / un scientifique à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Niort Marais Poitevin