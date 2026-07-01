Informations pratiques

Niort

Kayak encadré à Niort Comptoir Nautique

Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Partez à la découverte de la Sèvre Niortaise en kayak lors d’une sortie encadrée pour les enfants de 7 à 14 ans !

Accompagné d’un moniteur, naviguez au fil de l’eau entre nature et patrimoine, en passant par les écluses et les paysages emblématiques du centre-ville de Niort.

Durée

1 heure (de 16h à 17h)

Dates

Tous les mardis du 21 juillet au 25 août

Lieu de départ

Départ à Pré-Leroy, retour au Ponton de Boinot.

(Sauf les 4 et 25 août départ et retour à Boinot.)

Informations complémentaires

Activité réservée aux enfants de 7 à 14 ans.

Tarif 10 € par participant.

Le matériel est fourni (gilet de sauvetage, pagaie et kayak).

Réservation en ligne bientôt disponible .

Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 18 79

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English : Kayak encadré à Niort Comptoir Nautique

L’événement Kayak encadré à Niort Comptoir Nautique Niort a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Niort Marais Poitevin