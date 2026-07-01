Kayak encadré à Niort Comptoir Nautique Niort
mardi 21 juillet 2026 · Niort
Informations pratiques
Niort
Kayak encadré à Niort Comptoir Nautique
Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Partez à la découverte de la Sèvre Niortaise en kayak lors d’une sortie encadrée pour les enfants de 7 à 14 ans !
Accompagné d’un moniteur, naviguez au fil de l’eau entre nature et patrimoine, en passant par les écluses et les paysages emblématiques du centre-ville de Niort.
Durée
1 heure (de 16h à 17h)
Dates
Tous les mardis du 21 juillet au 25 août
Lieu de départ
Départ à Pré-Leroy, retour au Ponton de Boinot.
(Sauf les 4 et 25 août départ et retour à Boinot.)
Informations complémentaires
Activité réservée aux enfants de 7 à 14 ans.
Tarif 10 € par participant.
Le matériel est fourni (gilet de sauvetage, pagaie et kayak).
Réservation en ligne bientôt disponible .
Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 18 79
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English : Kayak encadré à Niort Comptoir Nautique
L’événement Kayak encadré à Niort Comptoir Nautique Niort a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Niort Marais Poitevin
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