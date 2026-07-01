Visite guidée nocturne en canoë à Niort Comptoir Nautique Niort
vendredi 17 juillet 2026 · Niort
Informations pratiques
Niort
Visite guidée nocturne en canoë à Niort Comptoir Nautique
1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-08-07 22:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28
Découvrez Niort autrement lors d’une balade en canoë nocturne !
À la tombée de la nuit, embarquez pour une expérience originale sur la Sèvre Niortaise. Accompagné d’un guide-conférencier et d’un moniteur de canoë-kayak, laissez-vous porter au fil de l’eau et découvrez le patrimoine niortais sous un nouvel angle.
Durée
1 h 30 (de 21h à 22h30)
Dates
Les mardis et vendredis du 17 juillet au 28 août.
Lieu de départ
Départ et retour à Port Boinot.
Informations complémentaires
Activité accessible aux adultes et aux enfants de 7 à 14 ans.
Tarifs 13 € pour les adultes et 10 € pour les enfants (7-14 ans).
Savoir nager est obligatoire.
Le matériel est fourni (canoë, pagaies et gilets de sauvetage).
Activité encadrée par un guide-conférencier et un moniteur diplômé.
Réservation en ligne bientôt disponible. .
1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 18 79
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English : Visite guidée nocturne en canoë à Niort Comptoir Nautique
L’événement Visite guidée nocturne en canoë à Niort Comptoir Nautique Niort a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Niort Marais Poitevin
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