Jeudis Niortais rock KUBE et KOMODOR Jardins du Moulin du Roc Niort

Informations pratiques

Niort

Jeudis Niortais rock KUBE et KOMODOR

Jardins du Moulin du Roc 9 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Les Jeudis Niortais font leur grand retour ! Tout au long de l’été, chaque jeudi, les pelouses du Moulin du Roc accueilleront deux concerts gratuits mêlant artistes incontournables et nouveaux talents, pour une programmation riche en musiques actuelles. Pour ouvrir cette nouvelle saison, place au rock avec les groupes KUBE et KOMODOR !

KUBE revient sur scène pour défendre son premier album JUNGLE. Après plus de 100 concerts en France, le groupe propose un show énergique mêlant rock, rythmes dansants et sonorités noise, pour une véritable invitation au lâcher-prise.

KOMODOR est réputé pour ses concerts explosifs. Après avoir enflammé de nombreux festivals en France et en Europe, le groupe promet un show rock puissant et une énergie communicative qui embarque le public du début à la fin. .

Jardins du Moulin du Roc 9 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 74 11

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English : Jeudis Niortais rock KUBE et KOMODOR

L’événement Jeudis Niortais rock KUBE et KOMODOR Niort a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Niort Marais Poitevin