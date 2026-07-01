Jeudis Niortais reggae FAB I&I et Yaniss Odua Jardins du Moulin du Roc Niort

Informations pratiques

Niort

Jeudis Niortais reggae FAB I&I et Yaniss Odua

Jardins du Moulin du Roc 9 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Les Jeudis Niortais se poursuivent ! Tout au long de l’été, chaque jeudi, les pelouses du Moulin du Roc accueillent deux concerts gratuits mêlant artistes confirmés et nouveaux talents. Cette semaine, place aux sonorités reggae avec FAB I&I et Yaniss Odua, pour une soirée placée sous le signe du soleil et des bonnes vibrations.

FAB I&I, auteur-compositeur originaire de Nouvelle-Calédonie, s’est imposé sur la scène reggae avec plusieurs albums et de nombreuses collaborations. Il vient présenter son nouvel album, enregistré en partie à Miami, lors d’un concert en duo aux Jeudis Niortais.

Yaniss Odua, figure incontournable du reggae francophone depuis près de 30 ans, revient avec un nouveau spectacle. L’artiste martiniquais présentera ses derniers titres dans un concert mêlant reggae, influences hip-hop et énergie fédératrice. .

Jardins du Moulin du Roc 9 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 74 11

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English : Jeudis Niortais reggae FAB I&I et Yaniss Odua

L’événement Jeudis Niortais reggae FAB I&I et Yaniss Odua Niort a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Niort Marais Poitevin