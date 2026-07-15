Arts-z-Ellerault 2026 Châtellerault
vendredi 9 octobre 2026 · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Arts-z-Ellerault 2026
Parc du verger Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 13:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11
Arts-z-Ellerault 2026
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L’association Contrastes et Similitudes vous invite à plonger dans un univers artistique unique, où les créations individuelles et collectives de ses adhérents côtoient une thématique inspirante le pont Henri IV.
Au programme
✨ Des œuvres variées signées par les talents de l’association,
✨ Les créations de deux invités d’honneur, Yohan Epain et Dimitri Canteau
✨ Un hommage émouvant à Roger Anney.
Du 9 au 11 octobre 2026 13h à 18h
9 et 12 octobre (sur réservation). Accueil des scolaires en matinée
Une occasion rare de découvrir l’art local sous un nouveau jour !
Ne manquez pas ce rendez-vous culturel et inspirant ! .
Parc du verger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 09 80 56 contact@contrastesetsimilitudes.fr
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English : Arts-z-Ellerault 2026
L’événement Arts-z-Ellerault 2026 Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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