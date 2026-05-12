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Artus Le Show XXL au Cinéma Loft Cinémas Châtellerault

Artus Le Show XXL au Cinéma Loft Cinémas Châtellerault

Artus Le Show XXL au Cinéma Loft Cinémas Châtellerault jeudi 24 septembre 2026.

Lieu : Loft Cinémas

Adresse : 5 allée du Chatelet -

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : jeudi 24 septembre 2026

Fin : vendredi 25 septembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Châtellerault

Artus Le Show XXL au Cinéma

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24 22:10:00

Date(s) :
2026-09-24

Artus signe un show XXL à voir sur grand écran !
Il entre dans l’Histoire en devenant le premier humoriste à investir Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe, dans un format totalement inédit une fusion des genres, entre humour et expérience live jamais vue auparavant.   .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Artus Le Show XXL au Cinéma

L’événement Artus Le Show XXL au Cinéma Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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