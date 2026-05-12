Artus Le Show XXL au Cinéma Loft Cinémas Châtellerault
Artus Le Show XXL au Cinéma Loft Cinémas Châtellerault jeudi 24 septembre 2026.
Châtellerault
Artus Le Show XXL au Cinéma
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24 22:10:00
Date(s) :
2026-09-24
Artus signe un show XXL à voir sur grand écran !
Il entre dans l’Histoire en devenant le premier humoriste à investir Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe, dans un format totalement inédit une fusion des genres, entre humour et expérience live jamais vue auparavant. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Artus Le Show XXL au Cinéma
L’événement Artus Le Show XXL au Cinéma Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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