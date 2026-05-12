Artus Le Show XXL au Cinéma Loft Cinémas Châtellerault

Châtellerault

Artus Le Show XXL au Cinéma

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24 22:10:00

Date(s) :

2026-09-24

Artus signe un show XXL à voir sur grand écran !

Il entre dans l’Histoire en devenant le premier humoriste à investir Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe, dans un format totalement inédit une fusion des genres, entre humour et expérience live jamais vue auparavant. .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Artus Le Show XXL au Cinéma

L’événement Artus Le Show XXL au Cinéma Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne