Ascension commentée du beffroi de Boulogne-sur-Mer, Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer

Ascension commentée du beffroi de Boulogne-sur-Mer 25 et 26 avril Hôtel de Ville Pas-de-Calais

gratuit. Inscription obligatoire jusqu’au 22 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T14:45:00+02:00

Fin : 2026-04-26T17:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:45:00+02:00

Du haut de ses 37 mètres, le beffroi domine la ville et ses habitants.

Ancien donjon seigneurial, symbole des libertés communales, le beffroi figure sur la Liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, avec 55 autres beffrois de Belgique et de France. Histoire du beffroi et découverte du panorama sur la ville de haut du belvédère.

Attention : escalier de 126 marches. Pas d’ascenseur

Hôtel de Ville place Godefroy de Bouillon, Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0391900295 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]

Découverte du beffroi et du panorama sur la ville beffroi ascension guidée

Service Communication, Ville de Boulogne-sur-Mer