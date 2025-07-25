Opium du Peuple Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

MUSIQUES ACTUELLES // PUNK

+ 1ère partie

Opium du Peuple est un groupe de punk rock français.

Le groupe reprend des chansons de variété à la sauce punk mais en variant les influences et les inspirations façon Dropkick, façon Bérurier Noir ou avec parfois des incursions dans le black métal ou le style légion étrangère…

Un concert d’Opium, c’est un peu comme un blind test géant mais animé par 7 énergumènes qui retournent tout sur leur passage.

A noter qu’ils seront en tournée avec un tout nouvel album !

BILLETTERIE EN LIGNE ou A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

