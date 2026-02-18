Devenons un chevalier ou une chevaleresse du Printemps (atelier d’héraldique), Archives municipales, Boulogne-sur-Mer

Devenons un chevalier ou une chevaleresse du Printemps (atelier d’héraldique) Lundi 20 avril, 10h00 Archives municipales Pas-de-Calais

Tarif : 3,50€ par enfant (-16 ans) et gratuit pour un accompagnant tarif plus de 16 ans : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T10:00:00+02:00 – 2026-04-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-20T10:00:00+02:00 – 2026-04-20T11:00:00+02:00

A partir de 6 ans.

Archives municipales 11 rue de Bertinghen 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Crée ton blason de chevalier en t’inspirant des différentes armoiries conservées.