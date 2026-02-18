Ascension commentée du beffroi, Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer

Ascension commentée du beffroi 25 et 26 avril Hôtel de Ville Pas-de-Calais

Gratuit sur réservation auprès du service ville d’Art et d’histoire jusqu’au 22 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T14:45:00+02:00

Fin : 2026-04-26T17:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:45:00+02:00

Ancien donjon seigneurial, symbole des libertés communales, le beffroi figure sur la Liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, avec 55 autres beffrois de Belgique et de France.

Attention : escalier de 126 marches. Pas d’ascenseur

Rdv : au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville, place Godefroy de Bouillon

https://www.espacesfortifies-hautsdefrance.com/jef

Hôtel de Ville 7 Place Godefroy de Bouillon, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://www.espacesfortifies-hautsdefrance.com/jef »}]

Du haut de ses 37 mètres, le beffroi domine la ville et ses habitants.