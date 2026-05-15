Asie Centrale Les Voyages Extraordinaires d’Ella Maillart Loft Cinémas Châtellerault
Asie Centrale Les Voyages Extraordinaires d’Ella Maillart Loft Cinémas Châtellerault vendredi 13 novembre 2026.
Châtellerault
Asie Centrale Les Voyages Extraordinaires d’Ella Maillart
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 14:30:00
fin : 2026-11-13 16:00:00
Date(s) :
2026-11-13
Ella Maillart est l’une des voyageuses la plus célèbres du 20e siècle. Exploratrice par quête de vérité, photographe par goût, écrivaine et journaliste par nécessité, elle parcourt les régions les plus reculées de la planète dans des conditions qui relèvent de la plus pure aventure. Du lac Léman au Kirghizistan, des paysages grandioses du Pamir aux montagnes de son village, ce film nous emmène sur les pas de cette pionnière, s’appuyant sur les témoignages de personnalités qui furent proches d’elle. Elle nous laisse une vraie réflexion spirituelle sur le monde à travers ses voyages. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Asie Centrale Les Voyages Extraordinaires d’Ella Maillart
L’événement Asie Centrale Les Voyages Extraordinaires d’Ella Maillart Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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