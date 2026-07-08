Assassin + 1ère partie 6PAR4 Laval

Informations pratiques

Laval

Assassin + 1ère partie

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 20:30:00

fin : 2027-03-20 01:00:00

Date(s) :

2027-03-19

Assassin est un groupe mythique de hip-hop français, fondé à Paris au milieu des années 1980, emmené par son leader charismatique Rockin’ Squat, figure majeure du rap engagé en France.

Précurseur d’un hip-hop conscient et libre, le groupe s’impose dès ses débuts par une parole sans compromis, des textes engagés et une liberté artistique hors normes.

Assassin est le premier groupe de rap français à décrocher un disque d’or en totale indépendance en produisant et diffusant sa musique via son propre label, Assassin Productions. Le groupe devient alors une référence incontournable et une influence majeure de cette culture en France et à l’international. Avec plus d’un million d’albums vendus et des titres devenus cultes, Assassin a influencé plusieurs générations d’artistes.

En 2026, le groupe signe son grand retour avec un nouvel album et une tournée, fidèle à son ADN militant, créatif et à son exigence artistique. L’Odyssée suit son cours et rien ne l’arrête ! .

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com

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English :

Assassin is a legendary French hip-hop group, founded in Paris in the mid-1980s and led by its charismatic frontman Rockin’ Squat, a major figure in socially conscious rap in France.

L’événement Assassin + 1ère partie Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME