Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire VélOOise, Relais Vélo, Creil

Informations pratiques

Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire VélOOise Mercredi 8 juillet, 19h00 Relais Vélo Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T19:00:00+02:00 – 2026-07-08T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T19:00:00+02:00 – 2026-07-08T20:00:00+02:00

Les adhérents de Vélo Oise sont invités à une assemblée générale ordinaire (AGO) et extraordinaire (AGE). Il s’agit de voter la modification des statuts (AGE) et le rapport financier 2025 (AGO). Ce rapport n’avait pu être voté lors de l’assemblée générale à Chantilly en raison des nombreuses erreurs commises par le cabinet comptable. Ces assemblées se dérouleront en visio. Les adhérents à jour de cotisations pourront consulter les documents en amont et voter en ligne à partir du 1er juillet. Une procuration pourra également être complètée sous forme papier au relais vélo. Les votes seront réalisés en ligne, chaque adhérent va recevoir par mail un lien pour prendre connaissance des documents et pouvoir voter.

Plus d’infos

Relais Vélo 41 Place du Général de Gaulle, 60100 Creil Creil 60100 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/assemblee-generale-extraordinaire-et-ordinaire-velooise/ »}] [{« link »: « https://www.velooise.fr/events/assemblee-generale-extraordinaire-et-ordinaire-velooise/ »}]

Les adhérents de Vélo Oise sont invités à une assemblée générale ordinaire (AGO) et extraord