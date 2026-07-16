Assises de la RDI agricole 2026 : imaginons ensemble l’agriculture des zones intermédiaires à l’horizon 2050, ENSAIA – École Nationale Supérieure en Agronomie et Industries Alimentaires, Vandœuvre (54), Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Assises de la RDI agricole 2026 : imaginons ensemble l’agriculture des zones intermédiaires à l’horizon 2050 3 et 4 décembre ENSAIA – École Nationale Supérieure en Agronomie et Industries Alimentaires, Vandœuvre (54) Meurthe-et-Moselle

Sur inscription – formulaire à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T13:00:00+01:00 – 2026-12-03T21:00:00+01:00

Fin : 2026-12-04T08:30:00+01:00 – 2026-12-04T13:00:00+01:00

Comment relever les défis agricoles, climatiques, économiques et sociétaux qui attendent les territoires de demain ? C’est la question au cœur des Assises de la Recherche, du Développement et de l’Innovation (RDI) agricole 2026, organisées autour du thème : « L’avenir des zones intermédiaires à horizon 2050 ».

Cette initiative régionale rassemblera l’ensemble de l’écosystème agricole, scientifique et territorial afin de construire des réponses concrètes aux enjeux de demain : gestion de l’eau, adaptation au changement climatique, attractivité des métiers, foncier, élevage, énergie, souveraineté alimentaire ou encore nouvelles filières.

Une mobilisation en deux temps

De juillet à novembre 2026, huit webinaires thématiques permettront d’explorer les grands enjeux qui façonneront l’agriculture de demain et d’alimenter les réflexions collectives.

Les 3 et 4 décembre 2026, un grand hackathon se tiendra à l’ENSAIA de Vandœuvre-lès-Nancy. Pendant deux jours, des équipes pluridisciplinaires composées de chercheurs, conseillers, étudiants, collectivités, acteurs économiques et partenaires institutionnels travailleront ensemble sur une douzaine de défis territoriaux pour imaginer des solutions innovantes et opérationnelles.

Save the date

Webinaires : juillet à novembre 2026

Hackathon : 3 et 4 décembre 2026

ENSAIA – Vandœuvre-lès-Nancy (54)

Les modalités de participation et le programme détaillé seront dévoilés prochainement. Restez connectés !

ENSAIA – École Nationale Supérieure en Agronomie et Industries Alimentaires, Vandœuvre (54) 2 avenue de la Forêt de Haye, 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Brabois Meurthe-et-Moselle Grand Est https://maps.app.goo.gl/QjbKw1PBv4tsk2ze7

Comment relever les défis agricoles, climatiques, économiques et sociétaux qui attendent les territoires de demain ?

Chambre régionale d’agriculture Grand Est