Assistez à la rencontre « Parlons encadrement des loyers ! » Hôtel de Ville Paris
vendredi 11 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Paris
Informations pratiques
Conférences, témoignages et séances de questions/réponses vous permettront de tout savoir sur vos droits en tant que locataires. Le Maire de Paris sera accompagné de maires et d’élus venus de toute la France, favorables à l’encadrement des loyers et à son inscription dans la loi pour rendre ce droit pérenne.
Lors de cet événement fédérateur, des agents de la Ville de Paris seront également présents pour répondre à vos interrogations ou vous apporter de l’aide concernant votre contestation de loyer. L’événement sera animé par Catherine Sabbah, déléguée générale d’IDHEAL.
Au programme
- 14 h 30 : ouverture par Emmanuel Grégoire, Maire de Paris
- 14h40 : à l’origine de l’encadrement des loyers…
Témoignage de Cécile Duflot, ancienne Ministre du Logement et de l’Egalité des territoires
- De 14 h 45 à 16 h 10 : le regard des Maires et des locataires sur l’encadrement des loyers
Lyon, Marseille, Rennes, Pau, Amiens, Montpellier, Grenoble, Bayonne, Paris…
Avec Stéphane Troussel, président de l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL) et président du département de Seine-Saint-Denis
- 16 h 10 : un dispositif à pérenniser dans la loi
Intervention d’Iñaki Echaniz, Député des Pyrénées-Atlantiques
- 16 h 25 : les acteurs associatifs se mobilisent
Avec La Fondation pour le Logement des Défavorisés, BAIL, ALDA
- 16 h 55 : l’encadrement des loyers, une affaire européenne
Témoignage de Jaume Collboni, Maire de Barcelone
- 17 h : ce que dit (vraiment) la recherche
Avec Marie Breuillé, Pierre Madec, Mariona Segu
Des séances de questions/réponses viendront ponctuer l’après-midi.
La Ville de Paris vous donne rendez-vous le 11 septembre à partir de 14h30 à l’Hôtel de Ville pour une après-midi consacrée à l’encadrement des loyers.
Le vendredi 11 septembre 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-11T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T14:00:00+02:00_2026-09-11T18:00:00+02:00
Hôtel de Ville 3 rue de Lobau 75004 Paris
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