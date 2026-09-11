Informations pratiques

Conférences, témoignages et séances de questions/réponses vous permettront de tout savoir sur vos droits en tant que locataires. Le Maire de Paris sera accompagné de maires et d’élus venus de toute la France, favorables à l’encadrement des loyers et à son inscription dans la loi pour rendre ce droit pérenne.

Lors de cet événement fédérateur, des agents de la Ville de Paris seront également présents pour répondre à vos interrogations ou vous apporter de l’aide concernant votre contestation de loyer. L’événement sera animé par Catherine Sabbah, déléguée générale d’IDHEAL.

Au programme

14 h 30 : ouverture par Emmanuel Grégoire , Maire de Paris

, Maire de Paris 14h40 : à l’origine de l’encadrement des loyers…

Témoignage de Cécile Duflot, ancienne Ministre du Logement et de l’Egalité des territoires

De 14 h 45 à 16 h 10 : le regard des Maires et des locataires sur l’encadrement des loyers

Lyon, Marseille, Rennes, Pau, Amiens, Montpellier, Grenoble, Bayonne, Paris…

Avec Stéphane Troussel, président de l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL) et président du département de Seine-Saint-Denis

16 h 10 : un dispositif à pérenniser dans la loi

Intervention d’Iñaki Echaniz, Député des Pyrénées-Atlantiques

16 h 25 : les acteurs associatifs se mobilisent

Avec La Fondation pour le Logement des Défavorisés, BAIL, ALDA

16 h 55 : l’encadrement des loyers, une affaire européenne

Témoignage de Jaume Collboni, Maire de Barcelone

17 h : ce que dit (vraiment) la recherche

Avec Marie Breuillé, Pierre Madec, Mariona Segu



Des séances de questions/réponses viendront ponctuer l’après-midi.



La Ville de Paris vous donne rendez-vous le 11 septembre à partir de 14h30 à l’Hôtel de Ville pour une après-midi consacrée à l’encadrement des loyers.

Le vendredi 11 septembre 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-11T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T14:00:00+02:00_2026-09-11T18:00:00+02:00

Hôtel de Ville 3 rue de Lobau 75004 Paris



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