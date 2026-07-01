Assistez à une démonstration de tir au trébuchet, Château fort, Sedan

Informations pratiques

Assistez à une démonstration de tir au trébuchet 19 et 20 septembre Château fort Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ce week-end exceptionnel vous invite à remonter le temps et à vivre une véritable immersion dans l’univers médiéval.

Ne manquez pas les démonstrations de tir au trébuchet : assistez à la mise en action de cette impressionnante machine de guerre médiévale à 11h, 14h et 16h30.

Il vous sera également possible d’assister à une visite commentée du château fort de Sedan.

Château fort Place du Château, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est https://sedan.fr/vivre-a-sedan/culture/le-musee-municipal/ Ayant racheté la seigneurie de Sedan à son beau-frère Guillaume de Braquemont, Evrard III de la Marck entreprend dès 1424 la construction d’un premier château englobant un prieuré.

Ce château triangulaire, dit château primitif, fut très largement agrandi et renforcé par les descendants d’Evrard. L’arrivée progressive de l’artillerie l’obligera à s’adapter à cette arme redoutable.

Après l’échec d’une conspiration contre Richelieu, Frédéric Maurice de la Tour d’Auvergne, dernier prince de Sedan est emprisonné. Pour sauver sa tête, il fait don de la Principauté au roi Louis XIII, ce qui signifie le rattachement de cette dernière à la France. Dès lors, et durant 320 ans, l’armée française occupe le château.

En 1962, la municipalité rachète le château et inaugure en 1995 son premier circuit de visite retraçant l’histoire des lieux. Parkings : rue Hué-Tanton, promenoir des Prêtres, place du Château. Gare de Sedan.

Ce week-end exceptionnel vous invite à remonter le temps et à vivre une véritable immersion dans l’univers médiéval.

©Pierre Holley