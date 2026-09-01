Informations pratiques

Ces dernières années, plusieurs travaux ont mis en lumière la dégradation des indicateurs de santé périnatale en France, ainsi que les fortes inégalités sociales et territoriales qui les traversent. La situation des femmes enceintes, des mères et des nouveau-nés sans domicile, encore largement invisibilisée, apparaît particulièrement préoccupante. L’étude REPERES, portée par l’Observatoire du Samusocial de Paris et le Réseau Solipam, apporte un éclairage inédit sur les conséquences de la précarité résidentielle sur la santé physique et psychique des mères et de leurs enfants. Alors que le Gouvernement a engagé un travail de refonte de la politique périnatale, ces résultats représentent une opportunité pour renforcer la prise en compte de ce public dans les politiques publiques.

L’UNICEF France, le Samusocial de Paris et le Réseau Solipam, avec le soutien de la Ville de Paris, proposent un temps d’échange dédié à ces enjeux, afin de croiser les regards de la recherche, du terrain et des institutions, et d’identifier des pistes d’action concrètes pour améliorer la prise en charge des femmes enceintes, des mères et des nouveau-nés sans domicile.

Cette demi-journée s’articulera autour de deux tables-rondes :

La première sera consacrée à la présentation de l’étude REPERES par le Samusocial de Paris et le réseau Solipam

La seconde portera sur l’articulation entre la politique de lutte contre le sans-abrisme et celle des 1 000 premiers jours.

Le programme détaillé sera dévoilé prochainement.

L’UNICEF France, le Samusocial de Paris et le réseau Solipam ont le plaisir d’organiser un colloque sur le thème « Santé périnatale et errance résidentielle. Pour une prise en charge globale et adaptée des femmes enceintes, mères et nouveau-nés sans domicile ».

Le lundi 14 septembre 2026

de 14h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-14T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-14T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-14T14:00:00+02:00_2026-09-14T17:30:00+02:00

Hôtel de Ville 3 rue de Lobau 75004 Paris



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