Digital & Innovation Champions #9 : Jean-Philippe Becane (E02), CMO de Google France, Maison des ESSEC, Paris

Informations pratiques

Digital & Innovation Champions #9 : Jean-Philippe Becane (E02), CMO de Google France Jeudi 10 septembre, 08h30 Maison des ESSEC Paris

https://www.essecalumni.com/fr/event/digital-innovation-champions-9-jean-philippe-becane-e02-cmo-de-google-france/2026/08/03/8793

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T08:30:00+02:00 – 2026-09-10T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-10T08:30:00+02:00 – 2026-09-10T10:30:00+02:00

C’est une grande fierté d’accueillir un alumnus membre du board de Google France, une entreprise au cœur de la digitalisation de nos vies depuis plus de 25 ans.

En 2017, un papier publié par un groupe de chercheurs Google marque une des plus grandes avancées de l’IA générative, le modèle Transformer. Aujourd’hui, l’IA transforme la recherche, la création de contenus, la publicité, les parcours clients, les organisations et les métiers du marketing. Cette rencontre exceptionnelle sera l’occasion de comprendre, de l’intérieur, comment Google aborde cette nouvelle révolution technologique.

Et comme d’habitude, nous reviendrons également sur le parcours exceptionnel de Jean-Philippe : 12 ans chez Google, directeur marketing de YouTube France, après être passé par Bain & Company et Heineken. Il nous parlera de son quotidien et partagera ses conseils pour affronter la période d’hyperinnovation que nous traversons.

Une rencontre inspirante et conviviale, à vivre exclusivement sur place car l’événement n’est pas enregistré, autour d’un café et de viennoiseries dans notre belle Maison des ESSEC à deux pas de l’Arc de Triomphe.

Nombre de places limité, inscrivez-vous vite !

Petit-déjeuner animé par Diane Lahmy et Charles Doxuan.

Maison des ESSEC 11 avenue de Friedland, 75008, PARIS Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France

Nous accueillons Jean-Philippe Bécane CMO de Google France autour d’un petit déjeuner à la Maison des Essec