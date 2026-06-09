Association AGHC Médiation culturelle SalleC4 Besançon
Association AGHC Médiation culturelle SalleC4 Besançon lundi 6 juillet 2026.
Besançon
Association AGHC Médiation culturelle
SalleC4 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 16:30:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
FESTIVAL ATELIER D’ÉCRITURE SLAM
Débutant ou initié, de l’écriture à la mise en mots et en voix, plongez dans l’univers poétique et vibrant du slam lors d’un atelier conduit par l’artiste Chloé M. où chaque mot prend vie et résonne ! .
SalleC4 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
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English : Association AGHC Médiation culturelle
L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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