Association AGHC Médiation culturelle SalleC4 Besançon

Besançon

Association AGHC Médiation culturelle

SalleC4 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 16:30:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

FESTIVAL ATELIER D’ÉCRITURE SLAM

Débutant ou initié, de l’écriture à la mise en mots et en voix, plongez dans l’univers poétique et vibrant du slam lors d’un atelier conduit par l’artiste Chloé M. où chaque mot prend vie et résonne ! .

SalleC4 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

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English : Association AGHC Médiation culturelle

L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON