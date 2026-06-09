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Association AGHC Médiation culturelle SalleC4 Besançon

Association AGHC Médiation culturelle SalleC4 Besançon lundi 6 juillet 2026.

Lieu : SalleC4

Adresse : 20, Rue Mégevand

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Tarif réduit Tarif réduit

Besançon

Association AGHC Médiation culturelle

SalleC4 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 16:30:00
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06

FESTIVAL ATELIER D’ÉCRITURE SLAM
Débutant ou initié, de l’écriture à la mise en mots et en voix, plongez dans l’univers poétique et vibrant du slam lors d’un atelier conduit par l’artiste Chloé M. où chaque mot prend vie et résonne !   .

SalleC4 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17  mediationculturelle.aghc@gmail.com

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English : Association AGHC Médiation culturelle

L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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