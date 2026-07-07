Association AGHC Médiation culturelle cour d’honneur Besançon
jeudi 9 juillet 2026 · cour d'honneur · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Association AGHC Médiation culturelle
cour d’honneur 20 Rue Megevand Besançon Doubs
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Lieux insolites du Centre diocésain
par Jean Henry, responsable immobilier du diocèse de Besançon
Plongez au cœur de l’histoire et du patrimoine local à travers une visite du Centre diocésain.
Entre architecture, mémoire des lieux et découverte, laissez-vous guider dans un site chargé d’authenticité et d’histoire.Besançon .
cour d’honneur 20 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
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English : Association AGHC Médiation culturelle
L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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