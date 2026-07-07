UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Besançon

Association AGHC Médiation culturelle cour d’honneur Besançon

jeudi 9 juillet 2026 · cour d'honneur · Besançon

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
cour d'honneur
Adresse
20 Rue Megevand
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
3 3 Tarif enfant Tarif enfant

Besançon

Association AGHC Médiation culturelle

cour d’honneur 20 Rue Megevand Besançon Doubs

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Lieux insolites du Centre diocésain
par Jean Henry, responsable immobilier du diocèse de Besançon
Plongez au cœur de l’histoire et du patrimoine local à travers une visite du Centre diocésain.
Entre architecture, mémoire des lieux et découverte, laissez-vous guider dans un site chargé d’authenticité et d’histoire.Besançon   .

cour d’honneur 20 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17  mediationculturelle.aghc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Association AGHC Médiation culturelle

L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

À voir aussi à Besançon (Doubs)