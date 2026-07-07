Association AGHC Médiation culturelle cour d’honneur Besançon

Informations pratiques

Besançon

Association AGHC Médiation culturelle

cour d’honneur 20 Rue Megevand Besançon Doubs

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Lieux insolites du Centre diocésain

par Jean Henry, responsable immobilier du diocèse de Besançon

Plongez au cœur de l’histoire et du patrimoine local à travers une visite du Centre diocésain.

Entre architecture, mémoire des lieux et découverte, laissez-vous guider dans un site chargé d’authenticité et d’histoire.Besançon .

cour d’honneur 20 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Association AGHC Médiation culturelle

L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON