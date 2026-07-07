Atelier cyanotype cour d’honneur Besançon

Informations pratiques

Besançon

Atelier cyanotype

cour d’honneur 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 16:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Quand le soleil et l’art s’unissent pour révéler vos créations. Venez découvrir un savoir-faire passionnant du XIXe siècle et laissez-vous guider par Elvina Fonquernie, artisan relieur d’art, pour façonner de vos mains une œuvre unique lors d’un atelier cyanotype inédit. .

cour d’honneur 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

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English : Atelier cyanotype

L’événement Atelier cyanotype Besançon a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON