Atelier cyanotype cour d’honneur Besançon
jeudi 9 juillet 2026 · cour d'honneur · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Atelier cyanotype
cour d’honneur 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Quand le soleil et l’art s’unissent pour révéler vos créations. Venez découvrir un savoir-faire passionnant du XIXe siècle et laissez-vous guider par Elvina Fonquernie, artisan relieur d’art, pour façonner de vos mains une œuvre unique lors d’un atelier cyanotype inédit. .
cour d’honneur 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
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English : Atelier cyanotype
L’événement Atelier cyanotype Besançon a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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