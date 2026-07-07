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AGENDA · Besançon

Atelier cyanotype cour d’honneur Besançon

jeudi 9 juillet 2026 · cour d'honneur · Besançon

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
cour d'honneur
Adresse
20, Rue Mégevand
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Besançon

Atelier cyanotype

cour d’honneur 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Quand le soleil et l’art s’unissent pour révéler vos créations. Venez découvrir un savoir-faire passionnant du XIXe siècle et laissez-vous guider par Elvina Fonquernie, artisan relieur d’art, pour façonner de vos mains une œuvre unique lors d’un atelier cyanotype inédit.   .

cour d’honneur 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17  mediationculturelle.aghc@gmail.com

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English : Atelier cyanotype

L’événement Atelier cyanotype Besançon a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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