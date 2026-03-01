Astrid, Fifi et les autres Bibliothèque Astrid Lindgren Paris
Astrid, Fifi et les autres Bibliothèque Astrid Lindgren Paris mardi 10 mars 2026.
Pour faire davantage connaissance avec Astrid Lindgren, dont la bibliothèque porte le nom désormais, nous vous proposons, de mars à juin, un programme d’animations autour de son oeuvre et des personnages qu’elle a créés.
Une exposition, un spectacle, une fête, des ateliers… Célébrons ensemble ce nouveau nom plein de malice et de bêtises !
Du mardi 10 mars 2026 au samedi 20 juin 2026 :
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-10T01:00:00+01:00
fin : 2026-06-21T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris
+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Astrid Lindgren et trouvez le meilleur itinéraire