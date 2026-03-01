Astrid, Fifi et les autres Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Pour faire davantage connaissance avec Astrid Lindgren, dont la bibliothèque porte le nom désormais, nous vous proposons, de mars à juin, un programme d’animations autour de son oeuvre et des personnages qu’elle a créés.

Une exposition, un spectacle, une fête, des ateliers… Célébrons ensemble ce nouveau nom plein de malice et de bêtises !

Du mardi 10 mars 2026 au samedi 20 juin 2026 :

gratuit

Tout public.

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris

+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/



