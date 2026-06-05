Astronomie de l’étrange , la conférence dont vous êtes le héros Centre d’Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire samedi 15 août 2026.

Saint-Michel-l’Observatoire

Astronomie de l’étrange , la conférence dont vous êtes le héros

Centre d’Astronomie 748 route du Centre Astro Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

6-16 ans 17€ -6 ans gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:30:00

fin : 2026-08-15 00:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Une conférence interactive et décalée animée par l’astrophysicienne Yaël Nazé. Choisissez les thèmes abordés et plongez dans les curiosités les plus étonnantes de l’astronomie. Elle sera suivie d’une observation du ciel.

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Centre d’Astronomie 748 route du Centre Astro Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 76 69 69 billetterie@centre-astro.fr

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English :

An interactive, offbeat conference hosted by astrophysicist Yaël Nazé. Choose the topics you’d like to learn about and delve into some of astronomy?s most astonishing curiosities. It will be followed by a sky observation.

L’événement Astronomie de l’étrange , la conférence dont vous êtes le héros Saint-Michel-l’Observatoire a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon