Le Soleil a rendez-vous avec la Lune Centre d’Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire mercredi 12 août 2026.

Saint-Michel-l’Observatoire

Le Soleil a rendez-vous avec la Lune

Centre d’Astronomie 748 route du Centre Astro Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 00:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez observer une éclipse partielle de Soleil en direct et découvrir le phénomène grâce à des animations pour toute la famille. La soirée se poursuit par une observation du ciel aux télescopes.

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Centre d’Astronomie 748 route du Centre Astro Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 76 69 69 billetterie@centre-astro.fr

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English :

Come and watch a partial eclipse of the Sun live, and discover the phenomenon with entertainment for all the family. The evening continues with telescopic observations of the sky.

L’événement Le Soleil a rendez-vous avec la Lune Saint-Michel-l’Observatoire a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon