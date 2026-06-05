La 29e Nuit des Perséides Centre d’Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire

Saint-Michel-l’Observatoire

La 29e Nuit des Perséides

Centre d’Astronomie 748 route du Centre Astro Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

21€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08 00:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Célébrez la Nuit des Perséides avec une soirée festive sous les étoiles échanges autour de l’Univers, contes, lecture du ciel au laser, conférence de Guillaume Trap et observation du ciel aux télescopes.

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Centre d’Astronomie 748 route du Centre Astro Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 76 69 69 billetterie@centre-astro.fr

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English :

Celebrate Perseid Night with a festive evening under the stars: discussions about the Universe, storytelling, laser sky-reading, a lecture by Guillaume Trap and sky observation through telescopes.

L’événement La 29e Nuit des Perséides Saint-Michel-l’Observatoire a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon