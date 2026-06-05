La Lune en scène Centre d’Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire
La Lune en scène Centre d’Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire samedi 1 août 2026.
Saint-Michel-l’Observatoire
La Lune en scène
Centre d’Astronomie 748 route du Centre Astro Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
6-16 ans 17€ -6 ans gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01 00:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Une soirée festive et scientifique sous les étoiles ! Spectacle circassien, animations autour de la Lune, expériences en direct, projection du lever de Lune et observation du ciel aux télescopes. Tout public.
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Centre d’Astronomie 748 route du Centre Astro Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 76 69 69 billetterie@centre-astro.fr
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English :
A festive, scientific evening under the stars! Circus show, Moon-related activities, live experiments, Moonrise projection and telescope observation of the sky. All ages.
L’événement La Lune en scène Saint-Michel-l’Observatoire a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon
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