La Lune en scène Centre d’Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire

Saint-Michel-l’Observatoire

La Lune en scène

Centre d’Astronomie 748 route du Centre Astro Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

6-16 ans 17€ -6 ans gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01 00:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Une soirée festive et scientifique sous les étoiles ! Spectacle circassien, animations autour de la Lune, expériences en direct, projection du lever de Lune et observation du ciel aux télescopes. Tout public.

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Centre d’Astronomie 748 route du Centre Astro Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 76 69 69 billetterie@centre-astro.fr

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English :

A festive, scientific evening under the stars! Circus show, Moon-related activities, live experiments, Moonrise projection and telescope observation of the sky. All ages.

L’événement La Lune en scène Saint-Michel-l’Observatoire a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon