LE PATRIMOINE DE SAINT-MICHEL L’OBSERVATOIRE, SAINT-MICHEL L’OBSERVATOIRE, Saint-Michel-l’Observatoire

Informations pratiques

LE PATRIMOINE DE SAINT-MICHEL L’OBSERVATOIRE 19 et 20 septembre SAINT-MICHEL L’OBSERVATOIRE Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

LE VILLAGE DE SAINT-MICHEL VOUS PROPOSE DE DECOUVRIR SON PATRIMOINE

SAINT-MICHEL L’OBSERVATOIRE Place du Serre, 04870 SAINT-MICHEL L’OBSERVATOIRE Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 07 49 18 62 48 https://lesamisdesaintmichel-lincel.com L’ensemble du patrimoine du village est quasiment accessible grand parking à côté de la mairie

LE VILLAGE DE SAINT-MICHEL VOUS PROPOSE DE DECOUVRIR SON PATRIMOINE

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