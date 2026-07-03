Biabaux, CENTRE DE BIABAUX, Saint-Michel-l’Observatoire

Informations pratiques

Biabaux Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 CENTRE DE BIABAUX Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

L’hébergement au centre de « Biabaux » est parfaitement équipé pour l’accueil des enfants. Implanté en pleine nature dans un domaine de 4 hectares, il est éloigné des grandes routes et à proximité d’une petite forêt.

Terrains de jeux, mini-ferme, piscines d’été sont à disposition. Un environnement de verdure et un hébergement de qualité offrent une garantie d’accueil très agréable.

Centre d’une capacité de 120 élèves et 4 classes maximum

CENTRE DE BIABAUX 975 ROUTE DE LA MINE 04870 SAINT MICHEL L OBSERVATOIRE Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0492766363 »}, {« type »: « email », « value »: « biabaux@lpm.asso.fr »}]

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