Astronomie Les Nocturnes d’ Orion 43 Observatoire du Betz Saint-Julien-Chapteuil

Informations pratiques

Saint-Julien-Chapteuil

Astronomie Les Nocturnes d’ Orion 43

Observatoire du Betz Club Astronomie Orion Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Sur inscription

Gratuit de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-21

Les nocturnes d’Orion à l’Observatoire du Betz Allée des planètes, visite et découverte de l’observatoire et des instruments. Conférences. Observation du ciel à l’œil nu, guidé au laser, et avec les lunettes et télescopes.

.

Observatoire du Betz Club Astronomie Orion Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes orionetnous@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les nocturnes d’Orion at the Betz Observatory: Alley of planets, visit and discovery of the observatory and its instruments. Lectures. Observation of the sky with the naked eye, laser-guided observation, telescopes and telescopes.

L’événement Astronomie Les Nocturnes d’ Orion 43 Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal