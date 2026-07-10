Astronomie Les Nocturnes d’ Orion 43 Observatoire du Betz Saint-Julien-Chapteuil
vendredi 10 juillet 2026 · Observatoire du Betz · Saint-Julien-Chapteuil
Informations pratiques
Saint-Julien-Chapteuil
Astronomie Les Nocturnes d’ Orion 43
Observatoire du Betz Club Astronomie Orion Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Sur inscription
Gratuit de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-21
Les nocturnes d’Orion à l’Observatoire du Betz Allée des planètes, visite et découverte de l’observatoire et des instruments. Conférences. Observation du ciel à l’œil nu, guidé au laser, et avec les lunettes et télescopes.
.
Observatoire du Betz Club Astronomie Orion Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes orionetnous@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les nocturnes d’Orion at the Betz Observatory: Alley of planets, visit and discovery of the observatory and its instruments. Lectures. Observation of the sky with the naked eye, laser-guided observation, telescopes and telescopes.
L’événement Astronomie Les Nocturnes d’ Orion 43 Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
À voir aussi à Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire)
- Peinture Libre, stage complet 3 jours Saint-Julien-Chapteuil 15 juillet 2026
- Lecture les racontines de l’été Saint-Julien-Chapteuil 15 juillet 2026
- L’art haïtien du fer découpé Saint-Julien-Chapteuil 18 juillet 2026
- Les mercredis de l’été Saint-Julien-Chapteuil 22 juillet 2026
- Balade pique nique à cheval Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil 23 juillet 2026