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Astronomie Les Nocturnes d’ Orion 43 Observatoire du Betz Saint-Julien-Chapteuil

vendredi 10 juillet 2026 · Observatoire du Betz · Saint-Julien-Chapteuil

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Observatoire du Betz
Adresse
Club Astronomie Orion
Ville
43260 Saint-Julien-Chapteuil
Département
Haute-Loire
Tarif
5 5 5 Sur inscription Gratuit de 18 ans

Saint-Julien-Chapteuil

Astronomie Les Nocturnes d’ Orion 43

Observatoire du Betz Club Astronomie Orion Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Sur inscription
Gratuit de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-21

Les nocturnes d’Orion à l’Observatoire du Betz Allée des planètes, visite et découverte de l’observatoire et des instruments. Conférences. Observation du ciel à l’œil nu, guidé au laser, et avec les lunettes et télescopes.
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Observatoire du Betz Club Astronomie Orion Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   orionetnous@gmail.com

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English :

Les nocturnes d’Orion at the Betz Observatory: Alley of planets, visit and discovery of the observatory and its instruments. Lectures. Observation of the sky with the naked eye, laser-guided observation, telescopes and telescopes.

L’événement Astronomie Les Nocturnes d’ Orion 43 Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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