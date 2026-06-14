Atelier 8-12 ans « Comment fabriquer un océan ? » (Automne de la science 2026) Médiathèque Virginia Woolf Paris mercredi 16 septembre 2026.

Pour fabriquer un océan, il faut d’abord faire de la place en écartant quelques continents,

puis ajouter beaucoup d’eau, déclencher plein d’éruptions volcaniques… et attendre quelques

dizaines de millions d’années ! Viens découvrir la recette pour fabriquer le fond des océans,

ses montagnes spectaculaires et ses étranges habitants, mais aussi la façon dont nous les

étudions avec nos navires océanographiques et nos sous-marins jaunes.

Viens découvrir la recette pour fabriquer le fond des océans !

Un atelier animé par Jean-Arthur Olive, géodynamicien spécialiste de la déformation cassante de l’écorce terrestre au Laboratoire de géologie de l’Ecole Normale Supérieure.

Le mercredi 16 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Inscription en bibliothèque ou en appelant le 01 44 08 12 71 ou par mail : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr

Public jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-16T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T15:00:00+02:00_2026-09-16T17:00:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/



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