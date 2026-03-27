Atelier A la belle parade Musée des Ursulines Mâcon

Atelier A la belle parade

Musée des Ursulines 5, rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:30:00

fin : 2026-06-13 12:15:00

Date(s) :

2026-06-13

Après avoir observé les vestiges de parures gauloises conservées au musée et vous être confronté aux différentes techniques de fabrication identifiées par les recherches archéologiques, vous réaliserez votre propre bijou. Le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Tout public. Dès 7 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h. .

Musée des Ursulines 5, rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38

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English : Atelier A la belle parade

L’événement Atelier A la belle parade Mâcon a été mis à jour le 2026-03-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)